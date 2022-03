Niegan la suspensión de extradición de alias ‘Otoniel’

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de suspensión de la extradición de Darío Úsuga, alias Otoniel, hecha por su abogado, y se abstendrá también en remitir su expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz , JEP.

Así lo determinó la Corte luego de que evidenciara que ‘Otoniel’ no fue incluido como miembro integrante de las Farc y no fue acreditado como tal ante el Gobierno Nacional, por lo que no se puede reconocer como miembro de esa organización.

‘Otoniel’ perteneció al Bloque Centauros de las Autodefensas, grupo que se desmovilizó en septiembre de 2005 y ahora es juzgado por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con el alto tribunal, no existen elementos para que ‘Otoniel’ sea incluido en el Sistema Integral de verdad justicia reparación y no repetición por lo que la Sala se abstendrá de remitir el expediente a la JEP y por lo que tampoco accederá a la solicitud de suspensión del trámite de extradición.