No aspiro a cargos ni a curules: Tomás Uribe

En un mensaje de Twitter Tomás Uribe Moreno, hijo del hoy detenido expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, negó que él vaya a suceder a su padre en la estrucutura política del Centro Democrático.

Su pronunciamiento se dio luego de que el miércoles desde esa colectividad se conociera al grupo de integrantes de un comité estratégico que analizará el futuro político del Centro Democrático, del que hace parte el empresario Uribe Moreno, en donde precisa que lo hace a manera de consultoría.

“Óscar Iván Zuluaga me invitó a participar en un comité informal del Centro Democrático. Mi rol es de consultor. Espero aportar análisis cuantitativo frío y sobrio. No aspiro a cargos ni a curules. No es momento de aspiraciones. Mi padre se encuentra secuestrado”, escribió Uribe.

De acuerdo con el vocero del Centro Democrático, senador Gabriel Velasco el comité lo integran Óscar Iván Zuluaga, Tomás Uribe, el senador Ernesto Macías, el representante Edwin Ballesteros, la directora del partido Nubia Stella Martínez y él, como también la asesoría permanentemente de Hernán Cadavid.