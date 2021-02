“No claudicaremos en solicitud de extradición de miembros del ELN”: Duque

“Nosotros como gobierno y las autoridades judiciales de Colombia hemos solicitado la extradición de quienes cometieron, ordenaron y sabían de esas conductas. Y por lo tanto no claudicaremos en esa solicitud de extradición”, reiteró el presidente.

Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba afirmara este sábado que no extraditará a los miembros del ELN que se encuentran en la isla, el presidente Iván Duque anunció que el Gobierno Nacional no claudicará en la solicitud de extradición de este grupo armado.

Duque afirmó que el Gobierno Nacional espera que ante la solicitud de extradición se privilegie la relación con el estado antes que la relación con el ELN, reconocido como un grupo narcoterrorista.

“Nosotros no estamos en endilgarle a nadie culpas, pero si en reclamar la solidaridad con un estado de derecho que ha sido lacerado por ese grupo. Aquí no se trata de defender o no protocolos, una cosa es que haya una ruptura y otra cosa es que se fragüe un acto criminal, un acto terrorista en contra del pueblo colombiano”, expresó el mandatario.

El presidente aseguró que uno de los errores en la historia del país ha sido validar las actuaciones de los grupos criminales con el pretexto de que son actores políticos.

“No existen asesinatos políticos, no existen secuestros políticos, no existen carrobombas políticos, ni reclutamientos ni siembras de minas políticos. Quienes cometen esas conductas son criminales y así se les debe reconocer y tratar, no solamente por la ley colombiana sino por el derecho internacional”, enfatizó.

Duque anunció además que su gobierno marcará un hito histórico en las próximas semanas con la primera extradición de miembros del ELN a Estados Unidos por solicitud de jueces federales por el delito de narcotráfico.