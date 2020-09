“No es una reforma laboral”: Duque sobre Decreto 1174

Tras las críticas que han surgido alrededor del Decreto 1174 de 2020, con el que el Gobierno pretende regular la informalidad en el país, el presidente Iván Duque negó que se esté haciendo una reforma laboral o desmejorando las condiciones de los empleados.

“¿Se está afectando la forma de contratación en el país o se está promoviendo una forma de contratación laboral? No, no se está promoviendo con el decreto ninguna forma de contratación ¿Qué es lo que el decreto busca corregir? Es que tenemos una circunstancia acumulada por años en Colombia de desigualdad y es que muchas personas están envejeciendo y no tienen protección para la vejez porque no han podido contribuir a esos esquemas también de ahorro de protección para la vejez”, señaló.

Según Duque, en el país uno de cada cuatro mayores de 65 años tiene acceso a un mecanismo de protección para la vejez, y en particular, a una pensión. Dijo que esa ha sido una problemática social acumulada a través de los años, donde la informalidad juega un papel determinante que se debe corregir.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, indicó que con este decreto no se está cambiando ningún artículo del código del trabajo, porque no se están creando nuevas formas de contratación ni mucho menos afectando las pensiones.

“¿Qué estamos haciendo? Buscando a las personas que no han iniciado ningún tipo de contratación, por lo tanto, es un decreto reglamentario del Plan Nacional de Desarrollo y el programa de beneficios económicos periódicos fue creado en el año 2009 y por lo tanto no estamos creando nada diferente a lo que existe”, indicó el ministro.