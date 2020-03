“No estoy contagiada”: Claudia López

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, aseguró que luego de haber estado en el mismo recinto en donde estuvo el alcalde de Popayán Juan Carlos López, quien dio positivo al coronavirus, ya realizó los protocolos de seguimiento a su salud.

“He tenido el mismo protocolo que los ciudadanos. Estuve en el mismo salón del alcalde de Popayán. Yo no saludé a ninguno de mano ni de beso, eso lo estoy haciendo desde hace dos semanas. Yo llamé al 123, reporté mi caso y no tengo los síntomas, me hicieron el seguimiento telefónico”, sostuvo la mandataria, quien precisó que por ahora no se hará la prueba porque por el momento no tiene la obligatoriedad de hacerlo.

“Si todos nos la hacemos sin necesidad eso llevaría a que en un día se acaben todas las pruebas”, concluyó.