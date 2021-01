“No hay día en que no recordemos a nuestros compañeros”: policías ecuatorianos

Para los hoy subtenientes de la Policía ecuatoriana Víctor Tapia y Richard Benavides, quienes vivieron en carne propia el atentado contra la Escuela General Santander, la decisión más difícil que tuvieron que tomar días después fue la de volver a su alma máter.

El miedo de sus familias, la nueva separación con ellas y la incertidumbre de si encontrarían a todos sus compañeros a la hora de la formación eran algunas de las preocupaciones que tenían en mente.

Sin embargo, de acuerdo al subteniente Tapia, quien hoy se encuentra trabajando como jefe de Subcircuito en Quito (Ecuador), lo más complicado era “que nosotros compartimos habitaciones con personas que fallecieron y las cosas no vuelven a ser lo mismo”.

“Antes de volver, sabíamos que nosotros empezamos a vivir los sueños de otros, entonces tratamos de hacer realidad los sueños de los que no pudieron y lo único que teníamos que hacer era esforzarnos para lograr la meta y yo creo que lo hemos hecho y de la mejor manera”, añade.

Fue muy difícil, como lo cuenta Benavides, porque “no había en la Escuela General Santander un lugar en el cual no hayamos vivido un volteo, una broma o una formación con nuestros 22 compañeros. Por eso no hubo ningún día que no los recordáramos o que no doliera su ausencia”.