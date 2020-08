No he atacado a las cortes: Duque a Iván Cepeda

En respuesta al senador Iván Cepeda, quien anunció que adelantará acciones legales con contra del presidente Iván Duque por la forma como ha reaccionado ante la medida de aseguramiento del expresidente Álvaro Uribe, el mandatario de los colombianos aseguró que en ningún momento ha atacado a las cortes ni ha invitado a que los ciudadanos lo hagan.

“Yo no estoy atacando a la Justicia, yo no estoy atacando a las instituciones. Soy y seré siempre un respetuoso de las instituciones y me corresponde a mí como presidente de la República, pero también he sido claro en lo que dice el Artículo 20 de la Constitución. Dentro de la libertad de expresión yo estoy es haciendo un llamado a una gran reflexión nacional ¿Cuál es esa reflexión nacional? Hablemos del derecho de los ciudadanos a la presunción de inocencia y esa presunción de inocencia deber tener como línea general el poderse defender en libertad”, señaló el presidente Iván Duque en entrevista con Radio Nacional de Colombia.

Según el jefe de Estado, más allá del caso del expresidente Álvaro Uribe, a quien la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento por el caso de supuestos falsos testigos que adelanta en contra, la sociedad debe reflexionar sobre los modelos de justicia que existe en Colombia y que se ha intentado reformar varias veces.

De igual forma, Duque señaló que espera que el senador del Centro Democrático, su partido de Gobierno, pueda acudir a todas las herramientas que le brindan la Constitución y la Ley para tutelar los derechos que tiene de defenderse en libertad.

Durante el fin de semana, Cepeda, senador del Polo Democrático, aseguró que la forma en la que el Duque se ha referido al caso del expresidente Uribe es propia de dictadores y déspotas que quieren controlar o destruir el poder judicial. “Intenta, en forma reiterada, desafiar e influir el Poder Judicial, amenaza con ‘reformar’ la justicia para rediseñarla a favor de su mentor político”, dijo.

“Ante sus reiterados ataques a la independencia del Poder Judicial le anuncio que en compañía de mis abogados estoy estudiando qué acciones tomaré, para que usted respete la independencia de poderes públicos como principio del Estado de derecho”, señaló el senador.