“No me podría oponer a algo que ni siquiera me ha consultado”: Ospina a Clara Luz Roldán

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció este lunes sobre las palabras de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, que se filtraron en redes sociales este domingo.

En un audio que se viralizó en plataformas como WhatsApp, Twitter y Facebook, Roldán asegura que no puede tomar la medida de cerrar las fronteras de Cali “porque Jorge Iván no me deja. Me toca cerrar el departamento; Jorge Iván me dijo que no me lo permitía y que si yo sacaba decreto cerrando Cali me lo desautorizaba”.

Esto, en referencia a la caravana con varios buses escalera de comunidades indígenas que llegó a Cali este sábado, a pesar del cierre de accesos al departamento.

“Hay que estar tranquilos. Hay mucho miedo, hay mucho temor, hay mucha angustia y eso hace que la gente pueda ser errática; pero la Gobernadora sabe que llevamos 25 días sin hablar, y bien no me podría oponer a algo que ni siquiera me ha consultado”, dijo a medios el Alcalde, en la mañana de este lunes.

Y añadió: “ahora, yo no creo que tengamos que tomar medidas inconstitucionales o que restrinjan la libre circulación de todos y de todas, porque pueden ser xenofóbicas, racistas, y lejos de ayudar a resolver el problema pueden agudizarlo”.

Enfatizó que tiene “mucha comunicación” con la Gobernadora, “además la estimo bastante. Pero diría que de ese tema no hemos conversado”.

Cabe recordar que, al ser un distrito especial, Cali tiene autonomía para tomar decisiones de orden público en su jurisdicción, distintas a las que se decreten en el orden departamental.

Ospina mostró su fuerte oposición a tomar medidas similares al cierre de accesos en la capital del Valle.

“(Cali) no debería tener un cierre de fronteras, a no ser que llegaran personas armadas; pero los indígenas son nuestros pueblos hermanos, y jamás se me ocurriría a mí, que tengo raza, negar el ingreso de otra etnia a nuestra ciudad. Nosotros no somos así”, recalcó.