El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, reaccionó ante el presunto plan criminal para atentar contra su vida, el cual estaría siendo organizado por las disidencias de la Farc, en el sur del departamento, en cabeza de alias ‘Gentil Duarte’.

“No me voy a dejar amedrentar y seguiremos denunciado sin miedo, la barbarie que están cometiendo con nuestros recursos naturales. No permitiremos que siga la deforestación, ni que el territorio sea del narcotráfico y muchos menos que reine la extorsión”, señaló el gobernador.

El mandatario señaló que inteligencia militar habría logrado interceptar y obtener testimonios en los que ‘Gentil Duarte’ estaría “muy incomodo” con el trabajo que se viene adelantando en la región, por lo que intentaría frenar la lucha que se viene haciendo contra la criminalidad.

“Esto está muy reciente, pero lo que han dicho es que están consiguiendo sicarios en ciudades como Medellín y Cali, para que cumplan este propósito para atentar contra nuestra vida en el departamento del Meta”, señaló el mandatario a medios.

Zuluaga señaló “intimidar, generar zozobra, sembrar coca, extorsionar y enterrar minas, es el accionar de estos bandidos. No vamos a desfallecer y seguiremos enfrentándolos para evitar regresar a épocas de horror y dolor que sufrió nuestro departamento”.

El funcionario manifestó que se va a seguir con la lucha frontal, “para que el departamento del Meta no siga siendo deforestado, no siga siendo territorio del narcotráfico. No vamos a permitir que reine la extorsión, que vuelva el secuestro, las minas, lo vamos a seguir enfrentando con toda la contundencia”.