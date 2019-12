“No puede haber ultimátum al presidente Duque”

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue el elegido por el presidente Iván Duque para liderar los diálogos en la Gran Conversación Nacional propuesta por el gobierno, así como la cabeza visible para dirigir las negociaciones con el Comité Nacional del Paro.

El funcionario habló con Colprensa sobre las posiciones que tiene el Gobierno Nacional frente a la solicitudes de los líderes del paro. También dejó claro que este diálogo no se trata de “quién cedió o quién no cedió” sino de pensar en todas las implicaciones que tendrán las decisiones que se tomen frente al resto de la población del país.

Así mismo, tal como quedó definido en la reunión de las partes este jueves, le pidió al Comité Nacional del Paro que presente por escrito y bien explicado cada uno de los 13 puntos que han planteado en el pliego de peticiones, para conocer el alcance de la solicitud.

- El Comité del Paro le pide al Gobierno que el espacio de diálogo en el que se avanza pase a llamarse negociación. ¿El Gobierno cedería a eso?

Aquí lo fundamental es que encontremos soluciones. Si la mesa se llama de negociación, pues tiene unas implicaciones, si la mesa es de diálogo tiene otras, lo importante es encontrar una mesa con un propósito y una hoja de ruta, y que ellos tengan disposición, por supuesto, a establecer que ese mecanismo sea con otros sectores también, porque eso es lo que realmente permite que tengamos una discusión responsable.

- Negociar implica ceder. ¿Está el Gobierno dispuesto a ceder en algunos puntos?

Es que aquí el problema no es de ceder, sino cómo encontramos soluciones concretas en ese proceso. Tenemos que pensar en cómo encontrar los puntos, pero no puede haber ultimátum al Gobierno.

Lo que no puede ser es que aquí la mesa diga: esta es la forma de operar nueva del Estado, cuando el Gobierno tiene unas responsabilidades, unas funciones. Todo lo que allí se discute tiene implicaciones en otros sectores.

- ¿Es esta la razón por la que se mantiene una mesa solo con el Comité del Paro y otras con distintos sectores?

El Gobierno va a seguir con su mesa de conversación general en los cinco temas que planteó el presidente Iván Duque. Vamos a tener una mesa paralela y lo que queremos es que tenga vasos comunicantes en ciertos temas con las demás.

- ¿Ya hay respuesta del Gobierno a los 13 puntos del pliego de petición que hizo el Comité del Paro?

Ellos desde la semana pasada habían mencionado que iban a presentar un documento a profundidad sobre cada uno de los temas, porque que hoy tenemos son las líneas generales y, para poder profundizar, el Gobierno tiene que conocer cuáles son los puntos de la discusión.

- ¿Pero de esas líneas generales hay una posición del Gobierno, por ejemplo, frente a que se retire la reforma tributaria?

El Gobierno ha sido responsable en esta discusión, se ha dicho que hay unos temas que ellos señalan que no son competencia necesariamente del Ejecutivo y que son de resorte de otras ramas del poder. La Reforma Tributaria es una discusión que está en el Congreso. Hay una orden de la Corte Constitucional que dice que revisen la Ley ya aprobada, porque tiene unos vicios de procedimiento.

El presidente Duque con apoyo de los partidos incluyó artículos que hacen alivios importantes. Por ejemplo, se incluyó un artículo que permite tener exenciones tributarias a quienes generen empleo en jóvenes.

- Algunos manifestantes insisten en el retiro del decreto de holding financiero

Se argumentó todo el tiempo que el holding iba a ser una privatización y resulta que en el decreto quedó, absolutamente claro, que es un conglomerado público, absolutamente público. Segundo, se había dicho que iba a ser una masacre laboral y el artículo 8 establece que no va a haber cambios en la planta de personal, ni en los regímenes salariales de las entidades pertenecientes.

- También se dice que a través de este se va a entregar a los privados las empresas del Estado...

Por el contrario, aquí se van a tener empresas más eficientes, porque están agregadas; van a poder competir contra los conglomerados privados, porque están agregadas; van a disminuir las posibilidades de riesgos y van a tener mayor transparencia, porque van a tener más control y organización. Se va a poder prestar mejores servicios financieros a todo el país.

- Se ha pedido revisar la circular del Ministerio del Trabajo que, supuestamente, flexibiliza el despido de personas con discapacidad...

La ministra (Alicia Arango) ha manifestado que ese es un tema que está en disposición de diálogo. Por eso hay que definir cuál es el alcance que ellos quieren. Es fundamental.

- Con la muerte de Dilan Cruz se ha puesto sobre la mesa la discusión el papel del Esmad. ¿Hay disposición para revisar este tema?

El pliego dice exactamente desmontar el Esmad y por eso la respuesta es: aquí no se negocia el Estado. Aquí tenemos una responsabilidad con las Fuerzas Militares y de Policía de proteger la vida de todos los colombianos, de los que marchan y de los que no marchan.

El Esmad tiene unas funciones, una preparación, un entrenamiento y unos protocolos muy exigentes desde el punto de vista de derechos humanos. Si sucedieron hechos aislados, muy desafortunados, que nos duele, toca revisar qué pasó.

- El embajador Angelino Garzón dijo que si no estuviese el Esmad, estaría vulnerable el Gobierno del Presidente Iván Duque...

Lo que pasa es que una de las funciones del Estado es proteger la vida de los ciudadanos y dar garantías de seguridad. Se imagina qué hubiera pasado si no hubiera estado el Esmad el 21 de noviembre.

- ¿Y para el caso de la reforma pensional?

El Gobierno ha mencionado que cualquier reforma laboral o pensional, que hoy no existen, si se llegan a dar o tramitar, debería darse dentro de las instancias normales, donde hay una mesa de concertación con participación de los sindicatos, las centrales obreras y los empresarios.

- ¿Todo sería a través de la concertación?

Ese es el planteamiento que hace el Gobierno. Por eso nos preocupa mucho que se diga que la mesa exclusiva de negociación es la del paro, cuando la verdad es que aquí hay unos espacios formales donde también hay participación.

- Ellos han venido pidiendo revisión de algunos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo en términos laborales...

Por eso es tan importante saber qué es lo que se quiere frente a esos artículos y por qué se da ese planteamiento sobre esos artículos. Yo creo que a veces es también un tema de diálogo y de escuchar al Gobierno en torno a esos temas o los beneficios que tienen esos temas.

Allí hay unas cosas del mínimo básico, de la pensión mínima básica, que son fundamentales para los adultos mayores que hoy no tienen ningún tipo de protección. Entonces, por eso hay que entender por qué quieren ellos eso y cuáles son las implicaciones. También hay que entender que en el Plan de Desarrollo hubo un debate democrático amplio en torno a esos aspectos.

- También se piden mayores resultados en la implementación del acuerdo de paz...

En la conversación nacional tuvimos ese eje de discusión. Seis horas estuvo el Presidente y la vicepresidente hablando de los temas de paz. Cuáles eran las preocupaciones respecto de la ejecución, sobre qué había pasado con los excombatientes y cómo están siendo atendidos. Hay 11.000 excombatientes que hoy el Gobierno sigue apoyando, manteniéndoles el apoyo. El 90 % de ellos tiene seguridad social, 2000 de ellos van a terminar este año con un programa de generación de ingresos.

El Gobierno está abierto a esa discusión dentro de su Programa de Paz con legalidad.

- Frente al ELN, ¿el gobierno estaría dispuesto a ceder en esta parte y retomar la negociación?

El único que tiene la potestad, el mandato, la responsabilidad y la autoridad para iniciar o no un diálogo con el ELN es el Presidente de la República. Él ha señalado unos inamovibles y se mantiene en su posición. Nadie puede decirle inicie negociaciones o no.

- La lucha contra la corrupción es otro de los temas. ¿Qué más podría hacer el Gobierno en este frente?

Estamos totalmente de acuerdo en que se entre a la discusión. Aquí hay un compromiso de avanzar en varios de los proyectos de Ley que salieron de la Consulta Anticorrupción. De esos, tres ya van a ser leyes. Aquí es de revisar cómo se acelera, cuáles han sido los inconvenientes, pero el Gobierno ha tenido la disposición y viene acompañando el proceso.

- También se puso sobre la mesa derogar el artículo del PND que aumenta el costo de la energía para estratos 4, 5 y 6 para financiar Electricaribe...

¿Podemos nosotros sentarnos con el Comité del Paro a decidir si desmontamos este apoyo que se le da a Electricaribe sin que las familias de la Costa Caribe no puedan participar de este proceso? ¿Cuánto llevamos tratando de solucionar el problema de Electricaribe? Una decisión que solo acuerde el Gobierno Nacional con el Comité de Paro tiene efectos con las familias de Bolívar, del Atlántico, de Magdalena, por eso es tan importante dar la discusión con todo sentido con participación de otros sectores.

- ¿Y en cuanto a la protección de los páramos?

Tuvimos una mesa de ambiente donde estuvo el Presidente casi cinco horas discutiendo con organizaciones ambientales sobre estos temas. Esto requiere un diálogo, no puede ser solo con los que no quieren, necesitamos tomar medidas que sea más sostenibles, pero lo que no puede tenerse es una imposición. Se tienen que encontrar caminos para poder dar solución a los problemas de sostenibilidad. Ese es un tema de discusión y estamos dispuestos a dar esta discusión y dar ese debate.

- Esta convocatoria a paro tiene una mezcla de muchas cosas, entre esas se insiste en el tema del asesinato de líderes sociales...

Es importante dar ese debate. El Gobierno ha lanzado el programa especial de apoyo a líderes sociales, tomando medidas y dando protección con un liderazgo importante del Ministerio del Interior, pero cuando uno analiza las causas, tiene que entrar a otra discusión.

Donde mayor asesinato de líderes se ha presentado, desafortunadamente, es donde mayor presencia hay de grupos organizados residuales, donde está el negocio del narcotráfico. Uno tiene que tender que hay que tomar la medida de protección, pero también hay que desmontar las causas estructurales que generan esa violencia contra esos líderes.

- Y el tema de la educación...

Piden que se cumpla con las mesas anteriores. Había dos temas donde hay una discusión central, uno era el artículo 44 del presupuesto, que señalaba que los recursos podían estar disponibles para hacer pago de demandas y deudas. El Presidente se había comprometido, antes del paro, a objetar el artículo y ya fue objetado.

Lo segundo son los recursos disponibles del SGP para ciencia y tecnología, que el acuerdo decía hasta 300.000 y de acuerdo con disponibilidad, se asignaron 70.000 porque era la disponibilidad. Ahí hay un debate que tendremos que dar y se puede dar, pero el Gobierno ha venido respondiendo con todos los compromisos.