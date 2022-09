“No tengo de qué avergonzarme”: habla exgerente de Emcali tras escándalo

Ahora, se empeñan en seguir diciendo que se compró y realmente no se ha comprado nada. El contrato se suscribió y no se ha pagado nada.

La explicación que me dio la gente de la Gerencia de Energía (sobre el ítem del televisor a $43 millones) fue que en el renglón donde aparece no se alcanzaban a discriminar los otros elementos que hacían parte de ese componente, que incluía un sistema de audio, un sistema donde se conectan las presentaciones, otras cosas. Entonces, la suma de todos esos elementos es lo que da el valor que todos vimos del televisor.

La misma información que tengo yo es la que los medios tienen. Yo no soy quien prepara todos los documentos de la contratación, obviamente era el representante legal y a mi despacho llegan los contratos cuando se van a suscribir. Pero todos los análisis previos, eso tiene 20 o 30 pasos y procesos, no los veo.

Pero hasta el alcalde dijo que esto estaba escrito en el documento...

Tal vez el error fue haberlo dejado así escrito, pero lo que yo le he pedido a todo el mundo es que, objetivamente, revisen los pliegos de condiciones, para que lean qué contenían esos ítems cuestionados y ahí está claro. Eso es lo que toca entrar a demostrar. Porque, objetivamente, ¿qué persona pagaría ese dinero por un televisor?

Yo, como cualquier otro, leo lo que dice ahí y también dije: ‘sí, eso está muy extraño’. Pero el grupo de Energía y el comité evaluador fueron los que aceptaron eso y uno espera que esté completamente sustentado.

¿O sea que para usted ese fue un error de forma?

Yo creo que sí hay errores de forma. Según los funcionarios de Emcali, en esa línea, en este ítem, no se alcanzaba a describir todo, entonces solo se ve eso. Pero no hay errores de fondo. Lo que me mostraron, hasta el día que yo estuve, es que en el caso de la silla no es lo que la gente piensa que es una silla normal, me explicaron que es para un centro de mando que va a durar 8 años. Lo mismo que el proyector, que no recuerdo cómo se llama, no es un video beam, como la gente se imagina, es un equipo para un centro especializado.

Lo primero que sale es el escándalo y la gente dice muchas cosas. Yo no soy el responsable de eso. Renuncio porque, como digo, hay errores de forma y de pronto no los vi. Me hago al costado para que se investigue, no porque tenga nada que ver con eso.

Mi función es suscribir el contrato y no es mi función preparar esas cosas, y si hay errores, que los asuma la gente que preparó las especificaciones, la gente que recibió la oferta.

Esas no eran mis competencias como gerente. Pero otra cosa es la responsabilidad y yo creo que lo más lógico es que si las cosas no funcionaron bien, y estaban bajo mi tutela, yo suscribí el contrato, pues pongo mi carta de renuncia para que se todo se esclarezca.

Mi actuación en ese contrato y en todos los que llegan a Emcali, como representante legal, es suscribirlo y verifico que todo tenga un orden, pero antes de llegar a mis manos pasan por Jurídica, Secretaría General, por la Gerencia de Energía, por una cantidad de supervisiones y vistos buenos.

Pero este no ha sido el único escándalo de Emcali. Pasó lo de la granja solar, cuya convocatoria se tuvo que suspender, entre otras cosas que generan dudas sobre el manejo de la empresa...

Creo que en Emcali hay mucha competencia entre los sindicatos, cada uno tiene dos fracciones, además hay una campaña política, y una empresa de estas, tan grande, genera mucho interés.

Como se tiene tanta información y están dentro de la empresa, pues cada error se aprovecha para capitalizar. Yo creo que soy una persona que ha hecho las cosas bien y no tengo de qué avergonzarme.

Esto me ha lastimado mucho, de ver cómo se han referido a mí, a mi familia. Han sido situaciones difíciles. Sin embargo, más o menos navego con la tranquilidad de que jurídicamente las cosas se han hecho bien. En estos contratos se va mucho tiempo en estructuración e interviene mucha gente, entonces no son un capricho del gerente.

¿Considera usted que todas las personas que están involucradas en la estructuración del contrato cuestionado deberían salir de Emcali ?

No creo, incluso lo que me contaron ayer: el supervisor, que no conozco, en Emcali hay mucha gente, es un señor como de 30 años en esta empresa, muy experto, logró mostrar todas sus actuaciones y evidenciar que todo está en regla.

¿Y qué dice usted de las acusaciones de que en Emcali se contrata a dedo?

Te repito, he actuado desde la mejor manera para garantizar que en una empresa de estas, tan grandes, todo sea objetivo. En un momento como estos, todo el mundo es capaz de decir calumnias, informaciones inexactas, porque es muy fácil destruir, sin ninguna prueba y verificación.

Pero creo que en mi ejercicio hice lo mejor, con muchos aciertos. Esta es una empresa muy difícil de administrar, esto le ha pasado a otros gerentes.

¿Es cierto usted que salió del país?

Eso es falso, creo que eso es como una presión mediática, seguramente para que la gente piense algo malo, pero yo estoy en mi casa y el lunes vuelvo a buscar trabajo. Le pedí a mi abogado que mandara una carta diciendo que yo estoy aquí y estaré aquí presto para lo que se me necesite, aun diciendo que yo no tengo la responsabilidad.

Se dice que todo esto se da por los intereses políticos y que detrás de todo está Juan Carlos Abadía...

Yo no sé por qué la gente se empeña tanto en eso. Tengo relación con muchos políticos del Valle, porque muchos van a Emcali y tienen gestiones y ayudan con el Gobierno Nacional y pienso que se quiere como satanizar, poniendo un halo de incertidumbre. Más allá de eso, yo no comparto con Juan Carlos, hace mucho tiempo no lo veo. Conozco a mucha gente y usan eso para mancillar.

¿Pero usted es amigo de él?

Sí, claro, y soy amigo de muchos políticos y concejales. Me presto de tener buena relación con todo el mundo, yo no soy una persona que tenga una mala relación con ninguna persona, intento no hacerlo, no es mi forma de proceder.

Es muy fácil decir las cosas sin ninguna prueba, sin ningún sustento, solo por decirlas. Mientras uno esté tranquilo con uno mismo, con su conciencia, con su actuar, lo que digan los demás en estos momentos para mí no es tan relevante.