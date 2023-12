“No vamos a permitir un gobierno de ultraderecha”: Petro a la oposición

En medio del cierre de año, el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue haciendo balance de lo que ha sido su gestión y lo que se vendrá a futuro durante su proyecto político.

Petro en su intervención en Ibagué donde estuvo de visita, indicó que durante su Gobierno no buscará perseguir ni encarcelar a la oposición.

"El pueblo tiene que correr en este momento, nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel y no los vamos a perseguir, pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia, es irreversible", indicó el mandatario.

Y agregó: “No va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el Gobierno. Mamola, el pueblo no se rinde”.