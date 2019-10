Nueva polémica por el aborto, ¿qué dice la reglamentación que causó revuelo?

Aunque el ministro Juan Pablo Uribe convocó a una rueda de prensa a primera hora de este jueves para explicar que el borrador no pretende “legislar” como lo afirma la Iglesia, sino que recopila normas que ya existen para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional, hay varios puntos de la resolución que siguen provocando controversia entre quienes respaldan y se oponen a que se permita la interrupción voluntaria del embarazo.

Juan Pablo Uribe, Ministro de Salud. // Colprensa

Estos son algunos de los principales motivos de controversia.

La objeción de conciencia

Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, aseguró que la resolución desconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal médico y restringe las posibilidades de oponerse a practicar abortos a pesar de no estar de acuerdo con ello.

“A los médicos y las instituciones les prohíben negarse. Ese aborto tiene que hacerse. Si el médico presenta objeción de consciencia le obligan a que consiga un médico que lo haga”, dijo Monseñor en declaraciones a medios radiales este jueves.

Sandra Mazo, coordinadora Nacional del movimiento ‘Católicas por el derecho a decidir’, recordó que la objeción de conciencia se predica de las personas naturales y no de las instituciones. “Este derecho fundamental no es institucional o colectivo sino individual. La persona (el médico) debe tener razones de peso, sinceras y profundas, para no realizar el procedimiento”.

Lo que dice la resolución del Ministerio de Salud sobre este tema es que los médicos pueden declararse como objetores de conciencia si la realización del procedimiento está contra sus más íntimas convicciones. La objeción de conciencia tiene un carácter individual, por lo tanto, los centros médicos como colectividad, no se pueden declarar como tal.

Monseñor Córdoba aseguró que la resolución le impondrá la carga a los médicos que quieran ejercer la objeción de conciencia de buscar un remplazo que sí se encargue de la operación, pero el ministro de Salud explicó que esto no es así.

Sí se deberá garantizar a la mujer que quiera practicar el embarazo que haya un médico que tenga conocimiento y experiencia para llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo, pero esto es una responsabilidad del sistema de salud, no del médico, explicó este jueves el Ministro.

Solo en el caso de que no haya otro disponible en el lugar para llevar a cabo el procedimiento, el médico se verá obligado a practicarlo.