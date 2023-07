Nuevo desplante: Petro no llegó a eventos en Bucaramanga

En la mañana de este viernes el presidente Gustavo Petro iba a participar en Bucaramanga en el lanzamiento del nuevo modelo de servicio de Policía orientado al ciudadano; sin embargo, nunca llegó.

La cita estaba pactada para las 11:00 de la mañana, pero pasaba el tiempo y el mandatario no llegaba. Solo hasta las 12:00 del mediodía, Presidencia confirmó que Petro no iba a participar en el evento. Lea aquí: Presidente Gustavo Petro no llegó a San Andrés: canceló su viaje

“El presidente ya no asiste al primer evento, llega directamente al Gobierno Escucha. El evento de Policía lo va a liderar el director de la Policía, general William René Salamanca”, indicaron desde prensa.

En el Parque San Pío cientos de personas se quedaron esperando al mandatario, entre ellos los altos mandos de la Policía de Bucaramanga y el área, varios congresistas santandereanos, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, los alcaldes de Girón y Floridablanca y los secretarios del Interior de Santander y Bucaramanga.