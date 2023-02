Obras finales de Hidroituango quedan en suspenso

Pese a que de acuerdo con el cronograma que maneja el proyecto este año se pondrían en funcionamiento las unidades de generación 3 y 4, aún están pendientes por construirse las unidades 5, 6, 7 y 8, ubicadas en el ala sur de la casa de máquinas. Lea aquí: Hidroituango: Unidades 1 y 2 entraron en operación comercial

UN PROBLEMA CON ANTECEDENTES

Tal como lo contó este diario desde septiembre de 2022, el principal problema que arrastraba el consorcio colombo-chino que buscaba quedarse con la fase final de Hidroituango radicaba en la experiencia constructiva de su socio nacional.

En varios oficios cruzados entre EPM y la firma Yellow River, esta última había instado a EPM a modificar los requisitos plasmados en los pliegos, argumentando tener problemas para conseguir un socio nacional con la experiencia requerida.

“La búsqueda intensa del socio local que hemos realizado por más de tres meses no ha sido exitosa (...). Muchas de las firmas locales que exploramos nos indican no tener interés en participar en este proyecto y/o no cumplir con la experiencia solicitada en los pliegos”, plasmó Yellow River en una carta, el 12 de junio de 2022.

“Hemos encontrado una alternativa para asociarnos con una empresa local que sí está interesada y cuenta con amplia experiencia en este tipo de trabajos, sin embargo para poder cumplir con las condiciones particulares, es necesario que EPM proceda a reconsiderar una de las siguientes proposiciones a las condiciones de experiencia, que debe aportar el participante colombiano”, agregó la firma entonces.

A raíz de esa solicitud, EPM terminó publicando en agosto una adenda en la que accedió al pedido de Yellow River.

Por ejemplo, mientras antes pedía al menos 94.500 metros cúbicos de experiencia en portales de túneles, canales, vertederos o puentes, pasó a exigir 28.350 metros cúbicos.

Así mismo, la empresa pasó de exigir un área mínima de 80 metros cuadrados en materia de excavaciones y construcción de pozos, túneles o cavernas, a un área de 57 metros cuadrados.

En aquel momento, dichos cambios despertaron fuertes críticas por agremiaciones como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, cuyo presidente en Antioquia, José Fernando Villegas, calificó como “muy sospechosos”.

“¿Por qué antes, si interesaba que el componente nacional tuviera experiencia en 94.500 metros cúbicos, hoy se satisfacen con 28.350? ¿Por qué rebajan a 28.350 y por qué no a 29.000 o 30.000? Es muy sospechoso una cifra así que no es redonda. Cuando uno hace pliego, y pone un indicador que no es cifra redonda es que quiere que lo gane alguien en particular. Es lo que llaman pliego sastre”, expresó el directivo. Le puede interesar: “Otro zarpazo mortal al talento humano de EPM”: SINPRO sobre nueva designación

Además de estos cambios, cabe recordar que ese proceso de licitación estuvo marcado por una serie de cinco aplazamientos aprobados por EPM para el cierre de las ofertas finales, motivados principalmente por la incertidumbre para asegurar el proyecto.

El 7 de diciembre de 2022, día en que se cerró definitivamente la puerta para presentar las ofertas, el único oferente que se presentó fue el consorcio Ituango PC-SC.

De acuerdo con el último cronograma hecho público por EPM, se esperaba que en marzo se adjudicara el contrato, pero ahora ese panorama queda bajo incertidumbre, ya que la empresa tendría que abrir una nueva convocatoria desde cero.