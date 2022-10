Oficial: Rodolfo Hernández estará en el Senado hasta el 25 de octubre

En la noche de este martes, la plenaria del Senado aprobó la renuncia que presentó el ex candidato presidencial y hoy senador Rodolfo Hernández a su curul. Lea: ¡Confirmado!: Rodolfo Hernández firmó carta de renuncia al Senado

En su escrito, el ingeniero asegura que su decisión se fundamenta en que estará del lado de la gente, más no de los políticos.

Previamente, desde la Casa de Nariño, el senador del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción anunció que estará en el Congreso de la República hasta el próximo 25 de octubre. Lea: ¿De qué hablaron Petro y Rodolfo Hernández por 1 hora y 15 minutos?

“Yo la radiqué ayer y vamos a estar hasta el 25 de octubre, que es la fecha que me recomiendan los que saben de eso para sí, en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me voy a preocupar es por estos problemas, no por la Gobernación, ni por la Alcaldía, ni por nada de eso”, expresó Hernández.