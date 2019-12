Ojalá que no sea una estrategia mediática: Procurador sobre Aída Merlano

El procurador General, Fernando Carrillo, aseguró que espera que el mensaje de la excongresista Aída Merlano de que está dispuesta a entregarse a las autoridades y colaborar con la justicia en investigaciones de compra de votos sea cierto y que no sea solo una estrategia mediática.

“Aparte de la estrategia mediática que puede haber detrás de eso, lo importante es que si ella quiere colaborar con la justicia que dé muestras de que va a colaborar de manera efectiva. Ella tiene una gran deuda con la justicia colombiana. Si ella quiere ayudar a destapar todo este entramado de corrupción que se dio alrededor de una empresa criminal electoral, pues bienvenida”, dijo Carrillo después de que se conoció una carta que al parecer la misma Merlano escribió y entregó a su hija Aída Victoria.

“Tengo toda la intención de entregarme a las autoridades y colaborar para esclarecer los hechos, involucrando a todos los responsables. Solo quiero garantías”, se lee en un post de la cuenta de Instagram de Aída Victoria Merlano.

En esa declaración, al parecer escrita por la propia Merlano desde la clandestinidad, la mujer afirma que está dispuesta a revelar los nombres de quienes habrían cometido también los delitos que le imputó a ella la Fiscalía y que fueron corrupción electoral. Por este caso, la excongresista fue condenada a 15 años de prisión y le quitaron la investidura de parlamentaria.

“Solo quiero garantías, porque fui condenada a una pena por fuera de lo legal y con vulneración de mis sagrados derechos Constitucionales”, se lee en otro de los apartes de la misiva que hizo pública Aída Victoria este miércoles.

También dice está haciendo gestiones para presentar su caso ante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que sea esta respetable entidad quien garantice, en mi caso, un juicio justo con apego a la Constitución y la Ley”.

Hay que decir que esta carta surgió luego de que que Aída Victoria, la hija de excongresista, publicara en su cuenta de Instagram unas supuestas amenazas de Julio Gerlein, a quien ella llama su padre, al parecer porque estaba hablando mucho en los medios de comunicación.

“Me reuní con mi apá (Julio E. Gerlein Echeverría), obviamente para buscar su apoyo económico y protección, que nunca me ha negado desde que tengo uso de razón. En esta ocasión mi papá a quien amo, a pesar de todo, me sorprendió con la respuesta que me dio. ¡En mi propia cara! Me dijo que él y dos de mis hermanos (Julio Eduardo y Margarita Eugenia) querían pegarme 17 tiros, porque yo estaba muy bocona”, se lee su cuenta en una publicación previa a la carta de su mamá.

Ante estas palabras, el empresario Julio Gerlein salió al quite y en un comunicado manifestó que lo dicho por Aida Victoria era falso.

“Jamás en mi vida he usado con nadie una expresión de esa naturaleza, y creo que obedece a estrategias de solicitudes de dinero tal y como ella misma lo reconoce”, respondió.