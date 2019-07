Ojo con sus pagos este sábado, Bancolombia estará en mantenimiento

Organice sus pagos y transacciones porque, durante dos horas, Bancolombia cesará todas las operaciones en el país hoy sábado 20 de julio.

La razón es que realizará el mantenimiento de sus canales entre las 11:00 p.m. y la una de la mañana del domingo 21 de julio.

“Durante los mantenimientos los clientes podrán utilizar únicamente sus tarjetas de crédito para pagos por Internet, en comercios y avances en cajeros de otras entidades”, aseguró la entidad bancaria a través de un comunicado de prensa.

Lo anterior implica que las aplicaciones, sucursales virtuales y telefónicas en el servicio de personas, empresas, ahorro a la mano y pymes, además de los cajeros de Bancolombia y los pagos con tarjeta débito en comercios, entre otros servicios, no estarán disponibles.

La compañía le pidió a las personas que organicen sus transacciones antes o después de estos horarios y recordó que “estas pruebas son parte del mantenimiento preventivo de los canales transaccionales de la organización y que en ningún momento la organización les solicitará datos personales o financieros”.

Este mantenimiento no solo se realizará hoy sábado, sino que la misma situación se presentará el domingo 28 de julio, entre las 3:00 a.m. y 5:30 a.m.