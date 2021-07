ONU: Debe acelerarse la implementación del Acuerdo de Paz

Según dijo, confía en que el pueblo colombiano sabrá beneficiarse de una democracia más sólida, y corresponderá a las instituciones proteger esos logros, así como a los líderes de todo el espectro político comprometerse con un ambiente de respeto y no estigmatización a fin de garantizar que las próximas elecciones sean pacíficas e inclusivas.

“Seguimos rechazando la violencia cualquiera que sea su origen e instamos a que se utilice el diálogo pacífico. Como he declarado anteriormente, la sociedad y las instituciones colombianas deben ver en implementación del Acuerdo Final una oportunidad para abordar muchos de los problemas de larga data que enfrenta el país. Dada la urgencia de resolver estos y otros problemas pendientes, se necesitan medidas decididas para acelerar la implementación en los próximos meses”, dijo el jefe de la misión de verificación.

LA RESPUESTA DE LA VICEPRESIDENTE

A su turno la vicepresidente y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez respondió al informe del representante de la ONU, así como a las críticas de algunos miembros del consejo de seguridad sobre el exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional en el control de las manifestaciones.

“El gobierno de Colombia quiere una paz verdadera y sostenible y a ello hemos dedicado nuestro esfuerzo no solo hemos retomado la política de paz con legalidad, sino que hemos reactivado la senda económica, nuestro gobierno se ha enfrentado a muchos retos que demanda de cambios estructurales desafortunadamente a pesar de los esfuerzos del gobierno el narcotráfico sigue siendo un desafío sobre el cual esperamos que las Farc avancen con mayor celeridad en compromisos reales y contundentes, incluyendo, entre otras, quienes son sus aliados internacionales y las rutas, allí está la causa fundamental de la muerte de tantos líderes en el país”, dijo la vicepresidente.

Además, indicó que “llamamos a la corresponsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, desafortunadamente hoy sale la droga de nuestro país y se procesa en laboratorios de otros países, además de criticar la trata de personas y la deforestación”.

Según la vicepresidente, el gobierno colombiano no desfallecerá en la aplicación del proceso de paz. Sin embargo, indicó que “en principio el cálculo inicial sobre cuánto costaba la implementación representaba 2 años enteros del PIB de Colombia, sin deuda externa, sin obligaciones pensionales. Por eso quiero que tengan en cuenta que es un acuerdo que se le dieron 15 años. Me sorprende escuchar que no hubo ningún avance, el doctor Ruiz reconoce unos avances, hasta el momento solo hemos recorrido 5 años desde la firma del acuerdo”.

La alta funcionaria dejó claro que la situación de violencia en algunas regiones de Colombia, no se debe a problemas con la implementación del Acuerdo. “Cuando se firmó el Acuerdo en 2016, todos los grupos criminales que hoy nos atacan ya existían y a ellos se sumaron las llamadas disidencias de las FARC. No es cierto que la existencia de otras violencias obedezca a un supuesto incumplimiento del Acuerdo. Por el contrario, de manera responsable avanzamos en la implementación, sin escatimar esfuerzos, en la lucha contra grupos armados organizados que se dedican a la explotación de rentas criminales”, dijo.

Con respecto a las protestas la canciller indicó que “estos muertos se dieron porque hubo minorías desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a la protesta y dando muerte a los ciudadanos que estaban allí. Solo en el 11% de las manifestaciones hubo intervención de la policía que tiene el deber de proteger la manifestación pacífica”.

Según la canciller “hay un proceso de destrucción sistemática para deteriorar las condiciones sociales y políticas de nuestro país. Lamentablemente hay una extraña coincidencia con el proceso electoral que se avecina. Creemos en una paz verdadera que se construye desde las instituciones, pero hay gente que pretende llegar al poder pasando por encima del proceso que llevamos en Colombia”.

Ramírez insistió en que en el Consejo de Seguridad “se han hecho muchas afirmaciones, pero nos gustaría precisar y desvirtuar lo que aquí se ha dicho. Son informaciones que les han transmitido a través de los medios por eso hablaré con los embajadores para aclararles que mucha de esta información no responde a la realidad”.