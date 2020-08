Pacientes con COVID leve o asintomático deben tener incapacidad

La Procuraduría General alertó sobre la situación en la que se encontrarían trabajadores asintomáticos y con síntomas leves de COVID-19, quienes no recibirán incapacidad médica para ausentarse de sus lugares de trabajo, afectando su ingreso por no poder realizar sus actividades laborales.

En carta enviada al ministro de salud, Fernando Ruíz Gómez, el ente de control señaló que resulta contradictoria y preocupante la medida que habilita al médico tratante para no expedir certificado de incapacidad en los casos positivos para covid-19 con síntomas leves o ausentes y en su lugar, se recomiende la priorización de las modalidades de trabajo en casa o teletrabajo.

Para el Ministerio Público resulta alarmante que los trabajadores del sector de la salud, construcción, manufactura, vigilancia, seguridad privada, limpieza, aseo, entre otros, que no pueden realizar actividades desde casa y necesitan desplazarse hasta sus lugares de trabajo, no reciban la incapacidad médica para justificar el ausentismo laboral ante el empleador, ya que al no realizar la actividad para la que fueron contratados generaría que no reciban su salario.