Pánico por disparo de un escolta cerca al Concejo de Bogotá

Habla la Alcaldía

Tras la versión del tiroteo, la alcaldesa Claudia López aseguró que lo que ocurrió fue un disparo al aire de un escolta por lo que ordenó una investigación.

“Policía Bogotá me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada lo persiguieron. Uno de los miembros del esquema de protección hizo un disparo al aire para forzar al que huyó a detenerse”, explicó la alcaldesa de Bogotá.