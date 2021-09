“Peatones invadieron el carril de los vehículos”: abogado de Enrique Vives

Ante la juez Primera Penal Municipal de Santa Marta, el abogado Alex Fernández pidió no enviar a la cárcel al empresario Enrique Vives Caballero, sindicado de atropellar a siete jóvenes en el sector de Gaira el pasado 13 de septiembre, cuando presuntamente manejaba borracho, porque este no pudo evitar el accidente ya que las víctimas invadieron el carril donde sólo debían transitar vehículos, poniéndose en riesgo. Lea aquí: Seis jóvenes fallecidos al ser arrollados por vehículo en Santa Marta

Para sustentar su pretensión el abogado defensor dijo que el informe de accidentología vial dice: “que los peatones invadieron el carril donde sólo debían transitar vehículos, teniendo enfrente un puente vehicular”, y agregó que la Fiscalía solo argumentó que su defendido manejaba en estado de embriaguez y en exceso de velocidad, lo cual es insuficiente para enviar a la cárcel a Enrique Vives Caballero porque este siempre siguió su carril: “son los peatones los que invaden la vía del vehículo, y por eso son impactados frontalmente”.

Añadió que esta situación tomó por sorpresa al empresario y que por eso no pudo reaccionar “usted no esperaba que esas personas estuviesen ahí, no esperaba que esas personas le invadieran su carril independientemente de cualquier factor, si ese hecho generador, la ubicación y autopuesta en riesgo por parte de la víctima, no se hubiese generado este hecho”. Lea: “Yo no le estaba huyendo a la justicia”: empresario que atropelló a jóvenes