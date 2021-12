Pese a cambios en trámite de pasaportes, siguieron protestas en Cancillería

Sin embargo, muchas personas no alcanzaron a enterarse y acudieron este viernes a la sede de la 53.

Los cambios en la solicitud de citas para la expedición de pasaportes anunciados este jueves por la Cancillería para solucionar las congestiones que se han presentado en la sede de la calle 53 de Bogotá, no fueron suficientes para impedir que este viernes se presentaran nuevas congestiones y protestas. (Lea aquí: Suspenden piloto de citas de pasaporte con pico y cédula)

“Anoche hicieron el cambio y uno ni se entera y ahora nos dicen que sin cita no nos atienden, nos enteramos por los medios de comunicación que habían cambiado y en la página en todo momento es que no hay citas”, aseguró Alcira Pulido, quien acompañaba a su hijo, que tiene que renovar su pasaporte porque llegó a la mayoría de edad y tiene viaje a España antes de 15 días.

Una situación similar vive el cantante de folclor Nicolás Nicoyembe: “Anoche vine a hacer la fila y me dijeron que tocaba con cita en la página, soy músico y artista y necesito el pasaporte para una gira en mayo, se me venció el año pasado, intenté agendar la cita en otras sedes y no daban”.

Diana Guevara llevaba dos meses intentando agendar la cita antes del piloto. Llegó desde el jueves a las 05:00 p.m. a la cita que tenía este viernes, pero ella al menos logró sacar la cita por la página web.

Jorge Duarte, transportador de carga, llegó a Bogotá, junto con su esposa desde Ibagué para tramitar el documento. Se comunicó con la Cancillería a las 04:00 p.m. del jueves, pero solo se enteró del cambio cuando llegó a la sede de la entidad.

Aunque funcionarios de la Cancillería y uniformados de la Policía intentan controlar la situación, aún siguen las protestas de las personas que llegan a buscar una cita y se enteran de que deben hacerlo a través de la página web. Algunos de ellos amenazan con bloquear las calles adyacentes a la sede de la Cancillería.