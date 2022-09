Petro cuestiona la falta de recursos para implementación del acuerdo de paz

Desde la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó fuertes críticas a lo que ha sido el financiamiento y recursos para la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

En primer lugar, el mandatario cuestionó las diferentes entidades que estaban destinadas para la implementación del acuerdo en el antiguo Gobierno. Petro aseguró que eran muchas, y ninguna logró cumplir, por lo menos, el primer punto del acuerdo que establece la reforma rural integral.

“Me he encontrado en la administración un laberinto de instituciones alrededor del tema de la paz, creo que es un mecanismo para no hacerla, que la estabilización aquí, que no sé qué allá, que agencia territorial allá, que el Fondo de Paz aquí, que otro fondo de paz allá, y ninguna tiene la capacidad de volver realidad los acuerdos de paz con las Farc, ninguna, no se construyeron para cumplir los acuerdos de paz”, expresó el mandatario.

El presidente además reiteró: “¿Para qué se construyeron? Quizá para darles premios a los amigos políticos, pero no más. Ninguna tiene la capacidad de volver realidad los acuerdos de paz con las Farc. Ninguna de las instituciones laberínticas se había preguntado cómo se hace para cumplir con el primer punto del acuerdo de paz”.

Petro aseguró que, según los cálculos que él mismo ha realizado, el cumplimiento de ese punto del acuerdo tendría un costo de $60 billones, dinero que el Gobierno no tiene, pero que sí está comprometido a conseguir, según el mandatario.

“Ocultarle a la opinión pública que por ejemplo se habla de instituciones con nombre de paz, pero ninguna puede siquiera cumplir el primer punto, ¿entonces de qué estamos hablando?”, expresó el presidente.

En medio de su crítica, el mandatario se refirió a la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la molestia que ha manifestado la asociación por el valor que pretende recaudar el Gobierno con la reforma tributaria.

“Si la Andi, por ejemplo, nos dice que es muy malo pagar impuestos por $21 billones, quitándole privilegios tributarios que se han configurado a largo de las décadas, pero el primer punto del acuerdo de paz con las Farc vale $60 billones, entonces lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz”, expresó Petro.

El presidente continuó con su molestia: “Yo le preguntaría a la sociedad colombiana cómo se consiguen los $60 billones, nos los van a regalar, se los vamos a cobrar a los pobres, quién los va a poner sobre la mesa. El primer requisito si queremos paz es cumplir los acuerdos de paz, ese es el primer requisito”.

Finalmente, el presidente señaló que estima que Pablo Francisco Pardo, director del Fondo de Programas Especiales para la Paz a quien recién posesionó, reestructure el tema de paz.

“Lo que yo si quiero es una reingeniería de todo eso, porque lo que tenemos es cumplir el acuerdo de paz y este Gobierno lo va a cumplir”, indicó Petro.