¿Petro, de pelea con sus ministros? Esto respondió el presidente

El presidente Gustavo Petro decidió “autocensurarse y abstenerse” de responder a una de las preguntas que le lanzaron durante una conferencia de prensa para instalar la mesa de seguimiento a los bienes perdidos de la SAE.

Dicha pregunta estaba relacionada con el tema de tierras y los posibles conflictos que ha tenido con sus ministros, en especial José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, a lo que también respondió que no era necesario que le inventaran problemas que no existen con sus ministros.

“¿Tenemos el dinero? La respuesta primera es sí tenemos el dinero, pero la segunda es hay que cambiar las prioridades. ¿Quién cambia las prioridades?, en primerísimo lugar el presidente de la República, quien es el que presenta el presupuesto del Congreso. Entonces la responsabilidad es mía, no me inventen peleas con ministros que no tengo. No es que no tenga ministros, es que no tengo peleas con ministros”, añadió el mandatario.