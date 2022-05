Petro descalifica a sus seguidores por el matoneo a Egan Bernal

Sin que los mencionara directamente, éste sábado el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se apartó del matoneo que hicieron sus seguidores al ciclista colombiano Egan Bernal, cuando en días pasados escribió un trino que se interpretó en contra del aspirante de la izquierda.

El ciclista suscitó la ira de los petristas porque expresó: “El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en cuatro años”.

Este sábado desde Santa Marta, en donde estuvo de correría política, Petro manifestó: “El trino de él es sabio porque está diciendo que se habla de regalar el dinero, por lo que cree que es mejor el empleo, y él no está equivocado. Desde el punto de vista de la economía política no se pueden hacer transferencias de riquezas y en Colombia se la hacen a los ricos o a los más necesitados si no hay producción. Es decir, lo que genera las riquezas es el trabajo y eso lo han dicho los economistas hace siglos”.

Luego de su declaración el deportista se volvió a pronunciar por Twitter y en un claro mensaje a sus críticos les dijo que cuál es el raye contra él. “No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón. Cuál es el raye?”, escribió Bernal.