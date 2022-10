Petro le pidió al campesinado organizarse para trabajar en reforma agraria

En la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con representantes y miembros de las diversas organizaciones campesinas de todo el territorio nacional, con la intención de escuchar sus necesidades, peticiones y propuestas para el Gobierno.

El principal acuerdo que se hizo en la reunión fue que el campesinado tendrá que organizarse para crear la primera Convención Nacional Campesina y así lograr trabajar en la reforma agraria. Lea aquí: Gobierno y ganaderos colombianos firman pacto de tierras para reforma agraria

“El presidente nos pidió que nos organizáramos, que nos uniéramos las diversas organizaciones campesinas, divididos, separados, enfrentándonos unos a otros, no hay sujeto político y social que incida en la reforma agraria integral. Si el campesinado no está organizado, que sea fuerte en los territorios, no habrá reforma”, expresó Rafael Guerrero Tapia, de la asociación Avaluarte Campesino.

Y reiteró Guerrero: “Esa gran convención campesina nacional, todas estas organizaciones debemos confluir, ese es un compromiso que quedó en este evento, estamos de acuerdo con el llamado que hace el presidente, se va a hacer una mesa que de paso al acercamiento de cada una de nuestras organizaciones”.