Petro niega cercanía con Carlos Gutiérrez, socio de Alex Saab

El senador y jefe de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en un comunicado negó éste jueves un vínculo familiar con Carlos Gutiérrez, de quien se asegura es uno de los socios de Alex Saab. (Lea aquí: Fiscalía ocupa bienes de Alex Saab, avaluados en más de $35 mil millones)

Su pronunciamiento se dio luego de que se conociera que el Consejo Nacional Electoral tiene abierto desde febrero una investigación a su campaña presidencial en 2018, por presunta financiación ilegal.

El jefe de la Colombia Humana indicó en el comunicado que no tiene ningún tipo de vínculo familiar con Gutiérrez, por el simple hecho de ser su concuñado.

Expresó que “si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar, ‘concuñado’ no es ningún tipo de parentesco registrado en la ley colombiana. Por tal razón, esa figura no representa ningún tipo de parentesco, ni por afinidad, ni por consanguinidad, ni civil”.