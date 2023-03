Petro posesionó a Astrid Cáceres como nueva directora del ICBF

El presidente además cuestionó la decisión de anteriores Gobiernos de, según el presidente, no invertir en la niñez del país.

“Si alrededor de la nutrición está el juego, si está la educación, si está el saber, uno no se explica como la política pública que se ha construido alrededor de la niñez ha sido una política pobre, casi que miserable, para la miseria. No ha sido la política de las grandes inversiones. Allí no se han construido los grandes derroteros de la inversión pública”, afirmó Petro.