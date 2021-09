Piden firmas para lista de Rodolfo Hernández a cambio de contratos laborales

Fuente anónima.

“Yo fui empleada de la fundación hace un tiempo. Terminé contrato con ellos para 2020, para pandemia. Desconozco completamente. Ni el instituto ni los operadores se prestan para hacer ejercicios políticos. Los programas salen por un aplicativo a nivel nacional y se licita a nivel nacional. Yo no trabajo con la fundación entonces no tengo conocimientos de programas ni licitaciones de la fundación. Soy una persona ajena a la fundación”, explicó la candidata.

“No tengo ningún vínculo con la fundación. Solo sé lo que me acaban de comentar. Pero no me sorprende que digan eso porque si dijeron que por mí dieron mil millones, entonces que me pongan a mí como responsable (de pedir firmas a cambio de contratos), no me sorprende. Si una persona está haciendo bien su trabajo, buscan cómo afectarla o dañar su imagen”, indicó la candidata a la Cámara de Representantes.

Sobre su relación con Mario Camacho o Édgar Gómez, Sánchez Pinto aseguró que no entiende esas afiliaciones pues no es cercana a ellos ni los conoce en el ámbito personal.

“No sé de dónde me relacionan con Mario Camacho. Lo conocí como gobernador. Nada más. No he tenido ninguna vinculación con el exgobernador Mario Camacho (...) Al congresista lo conozco, porque es persona pública”, dijo.

Además enfatizó en que es falso que ella haya llegado al Icbf “como cuota de Mario Camacho. Incluso no sé por qué relacionan al exgobernador con el Icbf. Yo llegué ahí hace muchos años”.