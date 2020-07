Piden investigar si el gobernador de Caldas se fue de rumba en cuarentena

Reclamó que los funcionarios públicos son los primeros que deben cumplir “las normas, dar ejemplo y no abusar de la autoridad que se nos confiere”, por lo que indicó que “dejo la denuncia en manos de los entes de control y vigilancia y de igual forma informare a la Presidencia de la República para que tomen las medidas pertinentes al respecto”.

Por su parte el gobernador Velásquez reconoció que sí asistió a un lugar público luego del acto de la inauguración, pero negó que haya consumido licor. El funcionario resaltó además que “tenía dos caminos: o quedarme encerrado en el escritorio o salir a mis 27 municipios. En Pensilvania fuimos a hacer algo histórico, a abrir una nueva vía que la comunidad venía esperando cerca de 20 años”.

Frente al consumo de licor, explicó que “mi equipo de trabajo, secretarios, mi equipo sabe que desde que pisé el departamento de Caldas en abril del año pasado como candidato a la Gobernación a este día no me he tomado un solo trago de licor, no tomo, no me gusta, soy hipoglicémico reactivo y no puedo tomar, luego es totalmente falso”.