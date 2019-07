Piedad Córdoba negó que ‘Santrich’ se haya alojado en un apartamento suyo en Caracas

La exsenadora Piedad Córdoba aseguró este viernes que es falso que el exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, se esté alojando en un apartamento de su propiedad ubicado en Caracas. (Lea aquí: Santrich se habría refugiado en fuerte militar de Caracas: exdirector del Sebín)

“Ha trascendido en los medios un rumor difundido por parte del señor Manuel Cristopher Figuera. Lo que él ‘dice que le dijeron’ es totalmente falso. No tengo ninguna casa en Venezuela, no tengo contacto con el señor ‘Santrich’ y no tengo idea de dónde se encuentre”, escribió la excongresista en su cuenta de Twitter.

Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, aseguró en una entrevista que el exguerrillero estaría en Cuba luego de pasar por Caracas y alojarse en una vivienda que está a nombre de Córdoba.

Manifestó desde Miami que sus informantes le dijeron que “lo vieron —a Santrich— en Fuerte Tiuna en un apartamento que está asignado a la señora Piedad Córdoba y que posiblemente estaba de paso”, indicó la agencia Efe.

Al respecto, la excongresista dijo que desde hace dos meses se encuentra en Europa y que denunciará penalmente al exfuncionario venezolano, por “difundir este rumor que pone en riesgo mi seguridad y la de mi familia”.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 3000 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de ‘Santrich’. Así, el exjefe de las Farc se convierte en el segundo integrante de la cúpula de la extinta guerrilla por el que se ofrece un monto similar.

El paradero de ‘Santrich’ es incierto desde el pasado 29 de junio, cuando se le vio por última vez en el espacio territorial de Tierra Grata, ubicado en Pondores, en La Guajira.