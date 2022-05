Piedad Córdoba: ¿requerida en Honduras por no declarar alta suma de dinero?

A Córdoba también se le abrió una investigación interna por parte del Comité de Ética del Pacto Histórico, grupo político por el que fue elegida como senadora en la jornada electoral del 13 de marzo de 2022, por las acusaciones en su contra.

También tuvo que suspender las actividades de campaña que adelantaba el hoy candidato presidencial Gustavo Petro, tras la solicitud del propio aspirantes, que le pidió apartarse hasta que esclarezca los diferentes hechos jurídicos en los que se ha visto involucrada.

A eso se suma que su hermana, Martha Lya Córdoba Ruiz, habría intentado ingresar, el pasado 25 de marzo, a la cárcel La Picota, en Bogotá, dos millones de pesos escondidos en su entrepierna, según lo revelado por varios medios de comunicación.

“Yo no estoy retenida para absolutamente nada”: Piedad Córdoba

La senadora electa se pronunció este martes sobre la versión que está circulando en medios de comunicación, por un posible requerimiento que le hicieron las autoridades de Honduras, por no haber declarado una alta suma de dólares.

“Yo no estoy retenida para absolutamente nada, eso no es cierto. Ese es un contrato de asesoría que yo tengo con un grupo importante. Estuvimos trabajando dos días en la asesoría que yo hago con ellos, que no es ni siquiera aquí sino en Colombia, y me pagaron y ya”, dijo Córdoba a Caracol Radio.