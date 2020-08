Plan de expansión del Eln en zona de frontera obliga un cambio de estrategia

Con estas palabras, pronunciadas en una entrevista para el portal Verdad Abierta, Víctor Orlando Cubides, conocido como Aureliano Carbonell, delegado del Eln para los frustrados diálogos de paz que se desarrollaron en Cuba, reconoció abiertamente no solo el plan de expansión que esa guerrilla viene fortaleciendo en el área metropolitana de Cúcuta, sino la guerra que libran con Los Rastrojos y el Epl, y que ha revivido las peores épocas de la violencia en Norte de Santander.

‘Es necesario un cambio de estrategia’

Pese al anuncio hecho hace ya seis meses, los resultados del sonado plan no son los esperados y, en contraste, el fortalecimiento de grupos como el Eln parecieran ir en ascenso.

Las cifras hablan por sí solas, pues tal y como lo reseña Verdad Abierta, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac), reportó en julio pasado cinco choques armados en Norte de Santander, en los que está involucrado ese grupo guerrillero.

La Defensoría del Pueblo también ha emitido reiteradas alertas tempranas, advirtiendo sobre las consecuencias de la disputa territorial del Eln y Los Rastrojos, en la zona rural.

Entre tanto, la cifra de homicidios en el área rural de Cúcuta ha tenido un aumento considerable del 16%. En la ciudad y sus municipios vecinos, desde enero hasta el 12 de agosto, los muertos de manera violenta suman ya 202.

Al respecto, analistas consultados por La Opinión coinciden en que el Eln representa hoy un problema de seguridad nacional que tiene un ingrediente adicional y aún más complejo, como lo es la protección o injerencia del gobierno venezolano sobre esta guerrilla, frente al cual es urgente diseñar un plan estratégico de emergencia.

“El Eln, que se ha fortalecido básicamente con el narcotráfico y gracias al apoyo y protección de las autoridades venezolanas, representa la más seria amenaza a la seguridad nacional en este momento, y la estrategia del Estado sigue siendo pobre”, planteó Jhon Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa.

Para el coronel de la reserva activa del Ejército, en esta zona de frontera es urgente recomponer el dispositivo que se ha venido implementando para hacerle frente al accionar de grupos como el Eln y otros, a partir de una coordinación de esfuerzos militares, policiales y de migración, incluso.

“Lo que sé es que hay una gran descoordinación entre las Fuerzas Armadas y solo se ponen de acuerdo para hechos puntuales, eso se debe ajustar. Así mismo, se debe fortalecer todo el escalón de observación fronterizo”, dijo.

Explicó que este plan pasa por neutralizar las cinco o diez emisoras tácticas móviles que opera el Eln en el corredor fronterizo del área metropolitana y aumentar el número de efectivos de grupos como el de la Caballería, que son los que tienen movilidad.

Agregó que es necesario ser más incisivos en las labores de inteligencia y para ello sugirió vincular a la Dirección Nacional de Inteligencia en las operaciones que allí se desarrollen.

Sobre este último aspecto, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, coincidió en que el problema de la frontera no se va a resolver solo con militares en calle o en las trochas, sino que tiene que haber mucha inteligencia, que es lo que no se ha entendido.

“Que el Eln reconozca que está en una guerra es aceptar lo obvio y antes de eso tenían que haber cambiado la estrategia. Las evidencias de que el Eln se está expandiendo en el área metropolitana de Cúcuta y que ya acabó la guerra del lado venezolano y se trasladó al lado colombiano demostraría que tiene que haber un cambio de estrategia, con o sin reconocimiento”, consideró el analista político y experto en temas de conflicto.

Ávila coincidió en que la Fuerza Pública, en general, no ha entendido el problema de seguridad que tiene Colombia y dijo que la percepción hoy es la de unas Fuerzas Armadas “paralizadas”, sin capacidad de reacción y desbordadas por el problema migratorio.

“El Eln ya no anda de camuflado, anda de civil, con armas cortas. Pero no se combaten las bandas, no hay ninguna intención por controlar las trochas. Tiene que haber un cambio general en todo. Hay mucha ausencia de inteligencia, que es lo que uno creería que tiene que cambiar más rápidamente”, dijo.