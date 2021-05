Plantón deportivo en apoyo al ‘Capitán Colombia’, tras amenazas de muerte

“Protestamos deportivamente, le decimos no a un gobierno que responde violentamente, y todos somos ‘Capitán Colombia’, para que no vengan agredirnos o atacarnos por pensar diferente, mire ese temor que hay esas noticias de pelados asesinados, desaparecidos o descabezados, esos actos no lo queremos, ese no es el país donde queremos vivir”, expresaban las personas que participaron esta actividad.

Llegaron poco a poco a este lugar, donde también los trabajadores de una barbería se unieron al llamado de apoyar a ese joven esbelto y robusto que aparece en una foto portando un escudo de lata con los colores de la bandera, en medio de las protestas ciudadanas. Él y su bebé fueron amenazados de muerte tras aparecer en esta imagen.

A cambio de bolsas de leche, agua o algún recurso económico, realizaban cortes de cabello, mientras que los demás hacían deporte al ritmo de la música. “Lo que recolectamos se va para la gente de la Primera Línea, ahora el llamado es a la solidaridad, a no dejar solos a los que pelean por un país diferente”, sostuvo el propietario de Chema Barber.

Este, entonces, es uno de los tantos ‘plantones’ que se realizan en Popayán para apoyar el paro nacional, el cual se da en medio de un ambiente de tensión por el desabastecimiento de comida y combustible que vive en esta zona del país ya que se completan 25 días de bloqueos a la vía Panamericana.