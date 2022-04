Plenaria del Senado manifestó inconformismo con el registrador nacional

Un total rechazo se evidenció por parte de los partidos de oposición como de los partidos de Gobierno frente a la labor del registrador nacional, Alexander Vega Rocha, en las elecciones del Congreso de la República del pasado 13 de marzo.

Las quejas se presentaron en medio del debate de control político al que fue citado Vega, ante el Senado, pero al que no asistió y por lo que fue duramente criticado por los diversos partidos.

En reemplazo de Vega, a la plenaria del Senado asistió el registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán Namén. El funcionario electoral aseguró que la Registraduría ha cumplido legalmente con todo los procesos y escrutinios electorales, reiteró que el proceso electoral que se desarrolla en Colombia es de forma manual, tanto a la hora de votar, en el reconteo de los votos y en el proceso de escrutinio.

Según la entidad electoral, fueron designados para esas elecciones 727.823 jurados de votación, de ese total, 578.615 fueron capacitados presencialmente, personal que corresponde al 80,54%.

El registrador Farfán hizo un llamado de atención a la ley que no sanciona a los jurados de votación que no asisten a la capacitación sobre las elecciones, de igual forma reiteró que la Registraduría dispuso pedagogía electoral virtual para los jurados que no asistieron a la capacitación.