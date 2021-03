Polémica entre Mauricio Toro y la Procuraduría por prueba en caso Uribe

En la carta, el procurador SanJuan expuso que desde el lunes notificó que la diligencia se cruzaba con otro proceso judicial, más exactamente con el juicio que se adelanta contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, pero, en su comunicación dejó claro que la no asistencia de la Procuraduría no imposibilitaba la práctica de esta prueba.

No obstante, la molestia del Ministerio Público se registró en el marco de una práctica de prueba a la que debía asistir el senador Gustavo Petro, para rendir su versión libre. Sin embargo, esta no se llevó a cabo por la inasistencia del congresista.

“La investigación de los agentes de la Procuraduría no se limita a la asistencia a las diligencias fijadas por las autoridades judiciales sino que se da, esencialmente, en los conceptos que se rinden dentro de la actuación” reposa en la actual misiva.

Bajo ese entendido, para el Ministerio Público es jurídicamente incorrecto afirmar que la declaración del senador Petro no se pudo llevar a cabo por la inasistencia del delegado de la Procuraduría como del congresista, ya que la no asistencia del ente de control no imposibilita la práctica de prueba.

Además de eso, llama la atención de la Procuraduría que se tenía conocimiento que la no asistencia del senador se registraría debido a que no se encontraba en el país, por lo que la práctica de prueba no se llevaría a cabo por cuenta de dicho suceso y no por la no comparecencia del delegado de la Procuraduría.