Polémica por la independencia que tendría Cabello en la Procuraduría

El apoyo masivo que le darán la mayoría de los partidos políticos en el Senado de la República en los próximos días a Margarita Cabello Blanco, para que sea la nueva Procuradora General de la Nación, ha empezado a suscitar una polémica nacional por la independencia que podría tener frente a la investigación de acciones irregulares que hayan sucedido por algunos de los funcionarios del gobierno al que ella perteneció hasta este martes.

Su nombre fue candidatizado precisamente por el presidente Iván Duque, y ella está ternada junto los también juristas Juan Carlos Cortes y Wilson Ruiz, postulados por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

Aunque al ser ternada la semana pasada entró con la ventaja de ser la candidata del gobierno y el partido Centro Democrático, Cabello se fortaleció entre sábado y lunes cuando se dio la cascada de apoyos representados por el Partido de la U, Partido Conservador, Cambio Radical y terminó con el Partido Liberal, lo que le está garantizando, al menos, 75 votos de los 54 que requiere para ganar la elección.

Aunque en lo político en el Senado su suerte está despejada, en donde sí no sucede eso es en los comentarios generales que le cuestionan a Cabello porque va ser una procuradora de extrema derecha, que no garantizará la imparcialidad, también que va a representar a un sector político en particular, la familia Char, que ha sido cuestionada, en especial, por asuntos burocráticos y, por último, que ella no sería lo completamente imparcial para investigar a funcionarios del gobierno Duque, como por ejemplo en las irregularidades que se han denunciado en la contratación para enfrentar el Covid-19.

El planteamiento de que no sería independiente lo rechaza de tajo el expresidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, quien asegura que “los tres candidatos vienen de cercanía de las cortes, eso no se ha medido en esta discusión que se está dando, cualquiera de ellos cumpliría una defensa de la democracia y de los derechos”.

Para Chacón, “ella es de las entrañas de las cortes. Su independencia se debe mirar en la trayectoria, ha sido muy independiente siempre, no se debe olvidar que ella no ha sido actora política”.

La cercanía que se le ha pretendido mostrar a Cabello con la clase política es porque en el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, la ternó en su momento como candidata a Fiscal General de la Nación. También, porque es hija del abogado y dirigente liberal de origen guajiro Leandro Cabello.

Ese relacionamiento con la clase política ha sido cuestionado por el expresidente Andrés Pastrana, quien criticó al presidente Iván Duque por candidatizarla.

“Señor presidente @IvanDuque, entregarse a los Char es un error histórico en contravía del mandato que le dieron las urnas @PGN_COL @SenadoGovCo”, indicó Pastrana en un mensaje de Twitter.

El analista Jhon Mario González asegura que “tengo grandes dudas de la imparcialidad que va a tener la Procuraduría, Cabello tiene muchos cuestionamientos de amistades y de procederes como magistrada de la Corte Suprema de Justicia”.

Considera además que el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos en el caso Gustavo Petro, por su entonces destitución como alcalde de Bogotá por el procurador Alejandro Ordóñez, demuestra que “la Procuraduría General de la Nación quedó sin dientes y es además una entidad que habla de todo con muy pocos dientes y los pocos que tenía, con ese fallo, va a quedar sin ellos. Es el momento de repensar la función de los órganos de control, en particular la Procuraduría, es una entidad que gasta más de 600.000 millones de pesos al año”.