Polémica por solicitud de ayuda de médicos cubanos contra la COVID-19

No hemos entendido bien el mensaje del Coronavirus. Más allá de las fronteras, razas e ideologías, nos recordó que como humanos nos necesitamos todos. A USA y UK le pedimos vacunas, a Emiratos pruebas, a Cuba, España personal. La vida debe de estar por encima de la política. https://t.co/ghSmmViXw3

Tras el encuentro, los gobernantes anunciaron un convenio con La Habana para capacitación en materia médica, educativa y deportiva. La propuesta no contó con el apoyo de la Casa de Nariño.

La petición de Quintero tiene un antecedente cercano. El pasado 16 de febrero, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, sostuvieron una reunión con el embajador cubano José Luis Ponce, cuando aún la pandemia no había entrado con toda su furia.

Escobar concluyó que “aquí tenemos personal médico suficiente para afrontar la crisis, y si hay recursos para importarlos, ¿por qué no para capacitarlos y contratarlos aquí?”.

A esto hay que añadirle que las relaciones entre Colombia y la isla no andan en buenos pastos, a raíz de los fallidos diálogos de paz con el Eln y la solicitud de extradición de los exnegociadores de esa guerrilla que hizo la Casa de Nariño, la cual fue rechazada por La Habana.

El último recurso, para el Gobierno Nacional, es contratar profesionales de otros países. “La situación actual de todas las ciudades del país se encuentra pasando de la etapa 1 a la etapa 2. No existe a nivel nacional una necesidad de traer recursos humanos adicionales y es muy importante tener en cuenta que antes de pensar en traerlos, es necesario estudiar la viabilidad de dichos procesos”, manifestó el ministro.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que la Resolucióin 620 ya estableció las etapas en las cuales se podría contemplar el refuerzo internacional de personal médico, pero que actualmente eso no es necesario.

No a los médicos cubanos: El cuerpo médico de Medellín es de excelencia; Durante estos 4 meses se debería haber avanzado en entrenar al Talento Humano en manejo de UCIS; Cuba explota a los médicos como una “trata de blancas”; Así empezó la toma de Venezuela.

La postura de los gremios médicos

Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, dijo que al gremio le gustaría conocer en detalle cuál es la propuesta de la Alcaldía a Cuba. “¿Cuánto tiempo estarán aquí esos médicos, en qué condiciones de contratación y eso cuánto dinero le costará al gobierno municipal?”, se preguntó.

El dirigente afirmó que no tiene objeciones frente al apoyo extranjero, si es necesario, pero que le inquieta saber por qué la Administración no recurre al personal disponible en nuestra nación. “Yo espero que esto no sea una forma de evadir compromisos con los médicos del país, en cuanto a sus salarios, contratación y condiciones laborales”, advirtió.

La junta directiva de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología y Reanimación le envió un comunicado a Quintero, expresando su desconcierto por el tema. “De manera reiterada hemos hecho un llamado a la secretaria de Salud, Jennifer Andree Uribe, para brindar apoyo en la construcción de planes de atención por parte de esa entidad, que permitan una gestión eficiente del recurso humano disponible, sin que a la fecha hayamos sido convocados o se haya emitido una respuesta clara al respecto”.

El documento continúa aseverando que “este llamado se ha realizado por parte de especialistas en medicina interna, cirugía, medicina de urgencias y de nosotros los anestesiólogos, con la finalidad de brindar el apoyo en los planes de expansión y atención por parte de la Secretaría de Salud, por cuanto como médicos especialistas que ejercemos en la ciudad de Medellín tenemos un alto compromiso con la población”.

Y concluye indicando que “no podemos dejar de señalar la preocupación en el sentido que, existiendo acreencias pendientes de pago con los especialistas de la ciudad, se manifieste que para personal extranjero se brindarán otras muchas más garantías. Solicitamos se revisen las acreencias existentes en la ciudad y se salden las deudas pendientes con el talento humano en salud local antes de realizar una destinación diferente de los recursos”.

Tras la avalancha de cuestionamientos, Quintero hizo nuevas publicaciones en su Twitter, en la tarde de este domingo. Aseguró que su prioridad “será el talento humano local y nacional”.

“Me acabo de reunir con el Dr. Mauricio Vasco (de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología), quien me expuso la preocupación del gremio y en general del THS (Talento Humano en Salud), a ellos también les expuse nuestras preocupaciones que al final son las mismas, salvar vidas”, trinó.

Añadió que mañana citará a una mesa de trabajo “con todos los actores” para discutir el plan de expansión de las UCI en Medellín y “definir de manera consensuada si hay necesidades por fuera de lo que el talento humano de la región pueda asumir para la atención de la población”.