Policía detiene a 23 personas por protestas en el aeropuerto El Dorado

La Policía Nacional reportó la captura de 23 personas, quienes fueron conducidas al Centro Transitorio Preventivo por algunas protestas que se registraron dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

El teniente coronel Wilson Silva, oficial encargado de la seguridad de la terminal aérea, aseguró que aunque durante el procedimiento hubo presencia de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), no se presentaron alteraciones graves de orden público.

“Se detectaron algunas personas que de pronto querían ocasionar un traumatismo en las salidas de los vuelos nacionales e internacionales”, explicó Silva a RCN Radio.

De igual manera, el oficial dijo que “se halló en su poder algunas máscaras de gas, algunos tapabocas, algunos pasamontañas, igualmente algunos carteles de algunos inconformismos. Pero, hay un parte total de calma; operación normal, sin ningún inconveniente”.

Desde diferentes medios se ha denunciado la detención arbitraria de tres periodistas que se encontraban cubriendo la protesta en el momento de la detención. Se trata de Perla Bayona, Carol Gómez y Juan Camilo Gómez, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), pidió su liberación.

“La FLIP pudo documentar que son tres periodistas los detenidos de manera arbitraria en el aeropuerto El Dorado. Se trata de Perla Bayona, Carol Gómez y Juan Camilo Gómez. Exigimos su liberación inmediata”, expresó la organización mediante un trino.

La reportera Parla Bayona aseguró, mediante un video publicado en Twitter, que “no estábamos haciendo nada, somos reporteras gráficas, yo tengo acá mi cámara; a mí me acaban de meter a camión jalándome del pelo, a golpes, me intentaron quitar el celular y no nos quieren decir a dónde nos van a llevar; no tienen ningún cargo que ponernos”.

Al respecto no hay un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional.