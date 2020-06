Policía refuerza con 7000 uniformados el control de las vías durante el puente

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó que 7000 uniformados trabajarán en 1400 puestos de prevención y control en todo el país, en medio de la celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo, de las más tradicionales en Colombia.

El director de la institución, general Carlos Rodríguez, señaló que con los controles se buscará evitar el transporte ilegal y verificar que las personas que se movilicen por las principales vías del país no incumplan con el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

“El mensaje primordial para todos los ciudadanos es cumplir con la legislación, no solo la nacional, sino también las normas departamentales y municipales. Yo invito a los colombianos aprovechar este espacio en casa para disfrutarlo con la familia”, subrayó el general Rodríguez.

El general manifestó que “las normas son para prevenir el impacto del Covid-19, si no tenemos una necesidad, si no estamos en las excepciones de la ley, por favor no desplazarse”, ya que durante estos tres meses de cuarentena se impusieron 48.712 comparendos por incumplir el aislamiento.