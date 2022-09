Por lo menos 3 veces, Iván Ramírez se reunió con Salvatore Mancuso

“Cuando llegué a Montería de comandante de la brigada lo primero que hice, y se lo dije en una reunión de ganaderos que hubo, de que yo iba a trabajar por la región, a buscar una paz en la región, pero que yo no iba a aceptar ninguna vinculación con paramilitares” agregó Ramírez.

Sin embargo, a medida que la audiencia continuaba su curso, en una de las preguntas realizadas por el procurador delegado, a Ramírez se le cuestionó si en algún momento conoció a Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, a lo que el exoficial aseguró habérselo encontrado eventualmente al menos en tres ocasiones, en una de estas con el grupo convivir horizonte, organizaciones que en su momento funcionaban bajo la fachada de cooperativas de vigilancia y seguridad por grupos paramilitares.

“En esa reunión él se me acercó, después de la reunión y me dijo mire soy fulano de tal, soy el gerente de esta empresa, el gerente de la convivir horizonte...”, señaló Ramírez asegurando que la última vez que se lo encontró fue en un restaurante ubicado en Montería, y que para ese entonces Mancuso no tenía ningún antecedente judicial.