Por mal servicio de salud, a diario se radican 250 tutelas en el país

El superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, dio a conocer la cifra promedio de tutelas que a diario radican los colombianos por no recibir un servicio de salud idóneo.

Dijo que la mayoría de quejas son de ciudadanos que están afiliados a una EPS, un síntoma que algunas prestadoras de salud no están garantizando el servicio con calidad, dijo.

“Estar afiliado no quiere decir estar asegurado. Estar afiliado no quiere decir estar protegido, porque si así fuese, esos ciudadanos afiliados no deberían colocar las tutelas para reclamar el derecho que efectivamente tienen”, dijo el Supersalud durante su visita esta semana al departamento del Atlántico.