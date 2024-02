Por persecución, Marelbys Meza renunció al programa de protección de testigos

Marelbys Meza, la ex niñera de la actual directora del DPS, Laura Sarabia, renunció al programa de protección de testigos.

He sido comunicado hoy, por MARELBYS MEZA que ha renunciado al programa de protección de víctimas y testigos debido a persecución sufrida por algunos funcionarios del mismo. Su vida en constante peligro ! @FiscaliaCol @DefensoriaCol @PGN_COL @UNPColombia

Cancino, sin embargo, no explicó qué funcionarios la están persiguiendo, a qué entidad pertenecen o qué buscan con esas presiones. Colprensa intentó contactar al abogado para pedirle más información al respecto, pero no obtuvo respuesta. Lea aquí: Fiscalía acusó de fraude a policía y a un particular por caso de Marelbys Meza