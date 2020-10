¿Por qué Fuerzas Militares habrían pedido a Mancuso asesinar a Kimy Pernía?

Una vez que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó que el crimen del líder indígena Kimy Pernía Domicó, ocurrido en Tierralta en el año 2001, se hizo por solicitud de las Fuerzas Militares, se desató una polémica relacionada con las causas que tendrían para hacerlo. (Le puede interesar: Salvatore Mancuso reconoce asesinato de líder indígena)

La primera en cuestionarlo fue su hija, Marta Cecilia Domicó, quien señaló que su padre había manifestado que lo estaban amenazando, pero que aún así dijo que no estaría dispuesto a permitir todo lo que estaban haciendo y mucho menos que siguieran amenazando a los líderes indígenas.

Ese día, sábado 2 de junio de 2001, él se dirigía hacia la Fiscalía en una motocicleta y según su hija, había hombres en cada una de las esquinas de esa cuadra, siguiendo sus pasos. Luego, dos hombres a bordo de una moto, lo obligaron a subirse con ellos y desde entonces, nunca más se supo de él.

En una de las confesiones hechas por Mancuso, reconoció que las Autodefensas lo habían asesinado, pero esta vez dijo que lo habían hecho por orden de las Fuerzas Militares y lo calificó como un crimen de Estado.

“Lo del líder indígena Kimy Pernía Domicó fue un crimen de Estado. Yo como miembro de facto del Estado recibí una orden del comandante Carlos Castaño de asesinar al líder Kimy Pernía Domicó. Las excusas que estaban dando, porque ustedes recordarán que el Estado los censaba y les impedía ingresar a la zona de manera libre porque decían que ustedes alimentaban a los grupos subversivos de la zona”, dijo Mancuso, vía telefónica a la hija de Pernía.

Ya en el año 2007, en su versión libre, había señalado que la orden de matarlo la había dado Carlos Castaño y que el crimen fue ejecutado por John Henao, alias H2, quien era cuñado y escolta de Castaño, junto a alias El Paisa, quien luego fue asesinado.

La comunidad Embera Katío nunca más supo de él. Sus familiares tampoco han encontrado su cuerpo, pese a que han solicitado a Mancuso que revele en qué lugar está. Ante esa petición, el exjefe paramilitar indicó que lo habían enterrado en una fosa común, pero luego supieron que iban a hacer exhumación de cadáveres y fue lanzado al río Sinú, en el planchón de Callejas.

“Yo esperé tantos tantos años que ahora voy despejándome. Yo le dije a Dios: yo sé que él algún día va a decirme la verdad, y nosotros no vamos a corresponderle con violencia. Estoy agradecida de que usted me está comentando todo esto. Señor Mancuso, ya me ha dicho qué hicieron con él. Vamos a llevarle a Callejas y voy a llevarle las rosas allá para que él tenga la tranquilidad”, dijo la hija del líder asesinado, vía telefónica.