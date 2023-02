¿Por reaccionar con “me divierte”? Niña de 16 años mató a otra de la misma edad

Consternación hay en Bucaramanga por el homicidio de una niña de 16 años a manos de otra menor de la misma edad, en el que una mujer de 45 años habría sido cómplice.

Además de grabar el momento en el que ambas niñas se enfrentaron, fue esta mujer quien llevó a Mayra Patricia Vega, la menor asesinada, a una cancha de fútbol del barrio La Inmaculada, al norte de Bucaramanga. Allí la esperaba su agresora, Danna Yulitza Romero Vega.

“Tipo ocho de la mañana una señora de 45 años se la llevó, me la despertó, y se la llevó, me dijo, yo no la dejo sola, para mí, tenía a la otra niña esperándola. Se puso a grabarlas peleando, mi hija no tenía ni un cortaúñas, y la otra tenía un cuchillo”, contó la madre de la víctima fatal a El Tiempo.