Por segunda vez dejan en firme investigación contra director de la Policía

En dos ocasiones la Procuraduría General ha tenido que resolver las solicitudes de nulidad del proceso que interpuso Marco Velilla, abogado del general Óscar Atehortúa, director de la Policía, vinculado en irregularidades con el proyecto de construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima. (Lea aquí: Defensa del director de la Policía pide nuevamente nulidad del proceso)

Este martes, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría confirmó la decisión de continuar con la investigación disciplinaria en contra del oficial. “Observa la sala que la inconformidad de la defensa en que no dar por terminado el proceso disciplinario vulnera el principio de inocencia”, sin embargo, la sala también consideró que entre la audiencia de formulación de cargos y la preclusión y nulidad que solicitó la defensa, no se surtieron las pruebas para determinar si se acogía o no la petición de la defensa.

“No se ha afirmado que la defensa debe demostrar la inocencia. Toda duda debe resolverse a favor del disciplinado. La Procuraduría a través de la sala disciplinaria tiene intención de realizar una práctica de pruebas”, señaló el delegado.

La solicitud fue resuelta luego de que el pasado 16 de junio, Velilla reveló nuevamente sus cartas en la defensa del oficial, que hoy completa más de cinco diligencias disciplinarias en su contra, teniendo en cuenta que es señalado por presunta extralimitación en sus funciones y tráfico de influencias cuando hizo las veces de director del Fondo Rotatorio.

En este caso, Velilla señaló que la construcción de las casas fiscales se adelantaron acorde a lo estipulado en el contrato que “culminó con el presupuesto asignado”, argumentó el abogado y añadió que esta no es la primera vez que pide la nulidad del proceso.

El abogado una vez más defendió la hipótesis sobre la inocencia de su defendido, pues en audiencias pasadas señaló que el oficial además de no tener relación con el contrato, ya se había archivado una investigación años atrás por los mismos hechos.

Además de eso, Velilla aseguró que las investigaciones en contra de su defendido tienen la finalidad de empañar la imagen del oficial, que completó más de 30 años en la institución. En esa primera ocasión, la solicitud de la defensa no prosperó, pues el procurador delegado señaló que si bien la investigación por tales hechos se archivaron, se hizo contra medios mandos y no contra generales.