Precandidatos presidenciales revelan sus declaraciones de renta

Sus ingresos brutos por rentas de trabajo fueron de unos 476 millones de pesos y los ingresos no constitutivos de renta sumaron 39,4 millones de pesos. Por ingresos brutos no laborales, recibió 461,9 millones de pesos. En total, tenía un saldo pendiente a pagar de 20,9 millones de pesos.

A su vez, Ceballos reportó cerca de 465 millones de pesos por rentas de trabajo y 31 millones de pesos de ingresos no constitutivos de renta. En total, Ceballos reportó que tiene un saldo a pagar de 8,8 millones de pesos.

Ahora bien, sus rentas laborales, que incluyen su trabajo en el Congreso suman 478 millones de pesos. Mientras tanto, reportó ingresos por 56 millones de pesos por rentas no laborales. En total, Petro tiene un saldo a favor por 23 millones de pesos.

En su declaración de renta, que reseña el año gravable 2020, quedó expuesto que Petro tiene un patrimonio bruto de $1.358.078.000, que es todo lo que suman sus activos, que pueden incluir bienes inmuebles, dinero en el banco y otras posesiones. No obstante, el senador reporta deudas por $1.129.004.000. Esto implica que el total de su patrimonio líquido, que se obtiene al restarle el valor de sus deudas al patrimonio bruto, es poco más de 229 millones de pesos.

Carlos Amaya

El exgobernador de Boyacá, quien resultó escogido como el ganador de la preconsulta presidencial del partido Alianza Verde, subió su declaración de renta del 2018. El documento revela que para entonces tenía un patrimonio bruto de unos 689,5 millones de pesos, sus deudas sumaban 260 millones de pesos y su patrimonio líquido era de 438 millones de pesos.

En cuanto a sus ingresos por trabajo, el también exrepresentante a la Cámara había reportado 262 millones de pesos. Por rentas no laborales reportó apenas 1,9 millones de pesos. En total, su saldo a pagar quedó en 2,9 millones de pesos.

David Barguil

El senador del Partido Conservador fue recientemente escogido como el precandidato único de esa colectividad. En su última declaración de renta publicada, que aporta datos del 2018, quedó expuesto que Barguil contaba con un patrimonio bruto de $2.709.163.000. Reportaba deudas por cerca de 903,7 millones de pesos y un patrimonio líquido de $1.805.447.000.

Por rentas de trabajo, Barguil reportó ingresos brutos de 476 millones de pesos y 41 millones de ingresos no constitutivos de renta. No reportó ingresos brutos por rentas no laborales y en total, su saldo a pagar fue de 20,9 millones de pesos.

Jorge Enrique Robledo

El senador del partido Dignidad es parte de la Coalición de la Esperanza y uno de sus principales precandidatos presidenciales. La declaración de Robledo de 2018 mostró que contaba con un patrimonio bruto de $1.296.720.000. Tenía deudas solo por 4,5 millones de pesos, por lo cual su patrimonio líquido sumaba 1.292 millones de pesos.

Sus ingresos brutos por rentas de trabajo eran de 458 millones de pesos. Por rentas no laborales reportó ingresos brutos de unos 25 millones de pesos. En total, quedó con un saldo a pagar de 6,4 millones de pesos.

Roy Barreras

Barreras se convirtió en uno de los aliados más recientes de Gustavo Petro. Está dentro del Pacto Histórico y junto a Gustavo Petro, Francia Márquez y Alfredo Saade es uno de sus precandidatos presidenciales. Su última declaración de renta, con reportes de 2018, muestra que contaba con un patrimonio bruto de $5.020.145.000. Sus deudas ascendían a 450 millones de pesos y su patrimonio líquido era de unos 5.570 millones de pesos.

Sus ingresos brutos por trabajo sumaban unos 694 millones de pesos. En el ítem de rentas no laborales quedó expuesto que obtuvo ingresos por 606 millones de pesos y su saldo total a pagar quedó en 116,7 millones de pesos.

Este medio también consultó con los equipos de Enrique Peñalosa, Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Óscar Iván Zuluaga por sus respectivas declaraciones de renta, pero hasta el momento no han tomado la decisión de hacerlas públicas.