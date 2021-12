Preocupan hurtos en Cali a escasos días de la Navidad

“Tristemente les tengo que contar que me acaban de robar mi carro, que estaba parqueado al frente del Centro Comercial La Pasarela. Me bajé en el centro comercial a recoger un computador que se me había dañado y cuando salí se habían robado mi carro”, contó en un video que publicó en sus redes sociales la reconocida presentadora Mabel Kremer.

La comunicadora relató que esta situación “fue muy triste porque además tenía todos los regalos de Navidad adentro del carro y no puedo creer que me esté pasando esto”. El vehículo, de placas DMT-428, es una Ford Escape. Lea: La presentadora Mabel Kremer denunció que le robaron su carro en Cali

Entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2021 se registraron 1255 denuncias de hurto de automóviles en Cali. Las comunas 2,3,17 y 19, son las más afectadas por este delito y las marcas más hurtadas son KIA, Chevrolet y Mazda.

Pero este no es el único caso de robo que ha encendido las alarmas en la ciudad. En las últimas horas en redes sociales circuló un video en el que se puede apreciar a un hombre caminando sobre la Calle 5 y, de un momento a otro, es abordado por dos sujetos que descienden de un vehículo tipo taxi (uno de ellos el conductor) y en poco menos de 10 segundos le arrebatan todas las pertenencias al hombre y abordan el automóvil nuevamente.