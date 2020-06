Presidente Duque dice que el encierro no es una opción viable

Duque aseguró que en Colombia ante la pandemia “no podemos caer en el derrotismo de decir que en algún lugar no hemos sido los suficientemente juiciosos, y entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos; no. Nosotros, como sociedad, tenemos que demostrar que es nuestra disciplina, nuestra cultura ciudadana la que nos saca adelante”.

“Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir: vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna; tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle”, dijo el jefe de Estado en su programa diario “Prevención y Acción”.

El presidente colombiano, Iván Duque, dijo este domingo que mantener encerrada a la población hasta que se logre una vacuna contra el COVID-19 no es una “opción viable”, por lo que pidió a la ciudadanía aprender a convivir con el coronavirus.

SALUD Y ECONOMÍA

Colombia está en cuarentena obligatoria desde el pasado 25 de marzo pero las numerosas excepciones autorizadas a la norma con el fin de reactivar la economía hacen que las actividades diarias sean casi normales.

El gobernante colombiano recalcó que nadie tiene la culpa de la expansión de la pandemia e instó a los alcaldes y gobernadores a trabajar conjuntamente para vencer los obstáculos.

“Aquí no se trata de buscar culpables. La ciudadanía no es culpable de una pandemia, los gobiernos no son culpables de la pandemia. Ni el Gobierno nacional, ni las gobernaciones, ni las alcaldías. Todos la estamos enfrentando. Y nuestra responsabilidad es obrar como equipo. Y por eso estamos todos para apoyarnos”, apostilló.

El mandatario subrayó que a la pandemia se le puede hacer frente si la gente cumple con el distanciamiento físico, el uso del tapabocas y el lavado de manos.

RESPUESTA A ALCADESA DE BOGOTÁ

En el mismo programa, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondió a críticas de la alcaldesa de Bogotá que constantemente reclama al Gobierno nacional la entrega de respiradores para dotar nuevas unidades de cuidados intensivos (UCI), y dijo que la capital también tiene que invertir en esos equipos.

Según Ruiz, la Alcaldía de Bogotá, “al igual que las demás ciudades del país, tiene que también hacer un esfuerzo muy importante, propio, para adquirir estos equipos (respiradores)”.

El ministro detalló que, por ejemplo, el departamento del Valle del Cauca adquirió 300 respiradores, el de Cundinamarca compró 152, Antioquia consiguió 130; Córdoba otros 107; y Bogotá, 73.

La alcaldesa López reconoció ayer que el Gobierno le entregó el pasado 20 de junio a Bogotá 130 respiradores prometidos para este mes pero advirtió que han sido insuficientes por la velocidad de los contagios y de pacientes que requieren estos aparatos.